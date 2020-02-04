Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş ElbilTrabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme (Dk. 79 Bilal Başacıkoğlu), Nwakaeme, Sturridge (Dk. 60 Doğan Erdoğan), Sörloth (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme (Dk. 79 Bilal Başacıkoğlu), Nwakaeme, Sturridge (Dk. 60 Doğan Erdoğan), Sörloth (Dk. 67 Ekuban)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Merthan Açıl (Dk. 78 Mahamadou Ba), Yusuf Acer (Dk. 46 Sissoko), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Pote), Hasan Batuhan Artarslan, Emrah Başsan, Obertan, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed

Goller: Dk. 16 ve 66 Sörloth, Dk. 26 Yusuf Acer (kendi kalesine), Dk. 43 Nwakaeme, Dk. 60 Merthan Açıl (kendi kalesine) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 İbrahim Akdağ, Dk. 87 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yendi.

54. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

56. dakikada Sissoko'nun soldan ortasına ceza alanı içinde Pote'nin kafa vuruşunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

60. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, altı pas içinde Merthan Açıl'ın ters vuruşu sonrası top kendi filelerine gitti: 4-0.

66. dakikada Nwakaeme'nin pasın sonrası ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, yerden sert bir vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 5-0.

82. dakikada sağdan ceza alanına giren Bilal Başacıkoğlu'nun şutunda, kaleci Kayacan Erdoğan tehlikeyi önledi.

84. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Erce Kardeşler ayağıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Türkiye Kupası, Ahmet Çörekçi, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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