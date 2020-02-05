Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Siopis, Ceyhun Gülselam, Bakasetas (Dk. 82 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bammou (Dk. 46 Junior Fernandes), Cisse (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Tzavellas, Caulker, Kaan Kanak, Siopis, Ceyhun Gülselam, Bakasetas (Dk. 82 Musa Çağıran), Efecan Karaca, Bammou (Dk. 46 Junior Fernandes), Cisse (Dk. 71 Mustafa Pektemek)

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes (Dk. 46 Mariano), Lemina, Belhanda (Dk. 81 Ömer Bayram), Sekidika (Dk. 62 Adem Büyük), Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Onyekuru


Goller: Dk. 20 Bakasetas, Dk. 55 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Bammou, Dk. 33 Tzavellas, Dk. 45+3 Caulker, Dk. 50 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Bakasetas, Dk. 90+1 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Şener Özbayraklı, Dk. 45+2 Taylan Antalyalı, Dk. 63 Adem Büyük, Dk. 76 Jimmy Durmaz, Dk. 79 Lemina, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

46. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sekidika'nın ceza sahasına ortaladığı topu Jimmy Durmaz yumuşatarak geriye çıkardı. Belhanda'nın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca son çizgiye inerek topu kale önüne ortaladı. Ceza sahası içinde Bakasetas'ın bekletmeden şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

55. dakikada Alanyaspor 2. golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caulker topu kafayla içeriye doğru gönderdi. Sırtı kaleye dönük topu kontrol eden Junior Fernades, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

62. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde Lemina'nın gelişine vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Marafona, defansa çarparak tekrar kaleye yönelen topu bu kez kornere çelerek tehlikeyi sonlandırdı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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