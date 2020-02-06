Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa SönmezAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik, MukairuDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Caner...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik, Mukairu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare

Kırmızı kart: Dk. 41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.

3. dakikada ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda, top Demir Grup Sivasspor savunmasından sekerek kornere gitti.

19. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Isaac Cofie'nin Eren Albayrak'a sert müdahalesini şiddetli faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Ferhat Kaplan, Yaşar Kemal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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