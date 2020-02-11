Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Falette, Rami, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Tolga Ciğerci, Mevlüt Erdinç
GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Yüksel Şişman, Hacı Ömer Doğru, Mert Sinan Pekesen
Sarı kartlar: Dk. 13 Hacı Ömer Doğru, Dk. 33 Bahadır Çiloğlu (GMG Kırklarelispor)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Sarı-lacivertliler sahaya üzerinde "Türk Futbolu İçin Uyanma Zamanı" yazılı pankartla çıktı.
12. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mehmet Ekici'yle yaptığı verkaçla içeri giren Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
24. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tolgay Arslan'dan seken top altıpas civarında Zajc'ın önünde kaldı. Sloven futbolcunun kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak İbrahim Demir'den sekerek oyun alanına döndü.
30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.