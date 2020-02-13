Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal GölenBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Osman Çelik, Yusuf Acer, Jasmin Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Osman Çelik, Yusuf Acer, Jasmin Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed (Dk. 33 Emrah Başsan), Hasan Ayaroğlu, Mickael Pote

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, da Costa, Manoel Messias, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal Başacıkoğlu

Goller: Dk. 9 Guilherme (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Hakan Yemişken, Merthan Açıl, Cenk Ahmet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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