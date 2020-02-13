Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Osman Çelik, Yusuf Acer, Jasmin Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed (Dk. 33 Emrah Başsan), Hasan Ayaroğlu, Mickael Pote
Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, da Costa, Manoel Messias, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal Başacıkoğlu
Goller: Dk. 9 Guilherme (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu alarak hızla ilerleyen Guilherme, kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1
17. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu'nun uzak köşeye vuruşunda top Doğan Erdoğan'a çarpıp ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.