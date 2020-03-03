Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye (Dk. 39 Guilherme), Ekuban, Nwakaeme, Sörloth



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Tolga Ciğerci, Muriç

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasından yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.

10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.