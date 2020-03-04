Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

12 dakika önce

Stat: AntalyaHakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyFraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun (Dk. 78 Leschuk), Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu (Dk. 46 Amilton), Fredy, Sinan Gümüş, Jahovic (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun (Dk. 78 Leschuk), Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu (Dk. 46 Amilton), Fredy, Sinan Gümüş, Jahovic (Dk. 65 Podolski)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker (Dk. 46 Welinton), Tzavellas, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis (Dk. 18 Bakasetas), Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes, Cisse (Dk. 90 Bammou)

Kırmızı kart: Dk. 64 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Gol: Dk. 90+2 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Salih Uçan, Dk. 52 N'sakala, Dk. 54 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Mukairu, Dk. 51 Eren Albayrak, Dk. 79 Ndinga (Fraport TAV Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u rakip sahada 1-0 yendi.

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor, 10 kişi kaldı. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucunda, Fraport TAV Antalyaspor'un tehlikeli atağında, Welinton'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ersan Gülüm'ün altıpas üzerinden şutunda top, üstten auta çıktı.

88. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda Fredy, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Cevdet Kömürcüoğlu, Alper Ulusoy, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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