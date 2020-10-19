Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

19.10.2020 10:31
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. turun perdesi yarın açılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. turun perdesi yarın açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 46 takımın mücadele edeceği ikinci turda yarın 3 müsabaka oynanacak.

İkinci turda, tek maç eleme usulüne göre 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günü yapılacak müsabakaların ardından 3. tura yükselen takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.30 Belediye Kütahyaspor- Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

17.00 İçel İdmanyurdu-Payasspor (Mersin)

20.00 Karşıyaka- Bergama Belediyespor (İzmir Atatürk)

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Esenler Erokspor- Arnavutköy Belediyespor (Vefa)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor- Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

13.30 Muğlaspor-Kızılcabölükspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çatalcaspor- Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

13.30 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Cizrespor- Siirt İl Özel İdaresi (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Kozanspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor- Yalovaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Isparta 32- Alanya Kestelspor (Isparta Atatürk)

14.30 68 Aksaray Belediyespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Tekirdağspor-Silivrispor (Namık Kemal)

19.00 Fethiyespor- Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

22 Ekim Perşembe:

13.00 Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Erbaaspor- Yozgatspor 1959 (Erbaa İlçe)

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Belediye Derincespor- Çankaya FK (Belediye Derincespor)

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Futbol, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kamyonetin kasasına yerleştirdikleri piknik masasında tavla keyfi yaptılar Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Bakan Koca'ya Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız         
09:39
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti         
23:46
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 11:07:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei