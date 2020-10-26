Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26.10.2020 19:19
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

3 Kasım Salı:

13.00 Balıkesirspor- Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk)

13.00 Tuzlaspor- Bayburt İl Özel İdare (Tuzla Belediye)

15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Altay- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü- Kocaelispor (Eryaman)

4 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Ankara Keçiörengücü- Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

13.00 Ümraniyespor- Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Ankaraspor- Pazarspor (Osmanlı)

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

15.30 Altınordu- Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Adana Demirspor- Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Fatih Karagümrük- Nevşehir Belediyespor (Vefa)

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Bursaspor- Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Kasım Perşembe:

13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.00 Bodrumspor- Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

13.00 Manisa FK- Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 İnegölspor- Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)

13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Tarsus İdmanyurdu- İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)

13.00 Zonguldak Kömürspor- Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor- Kardemir Karabükspor (Zafer)

13.00 Uşakspor- Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)

13.00 Çorum FK- Eyüpspor (Çorum Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)

13.00 Ankara Demirspor- Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor- Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Sarıyer- Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Vanspor FK- Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 İstanbulspor- Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Eskişehirspor- Cizrespor (Eskişehir Yeni)

15.30 Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

18.00 Yeni Malatyaspor- Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)

20.30 Atakaş Hatayspor- Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

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