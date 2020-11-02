Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi yarın açılacak.

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