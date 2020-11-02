Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.11.2020 09:55
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi yarın açılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi yarın açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur mücadeleleri, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

Üçüncü turda, tek maç eleme usulüne göre 4 Kasım Çarşamba ve 5 Kasım Perşembe günü yapılacak müsabakaların ardından 4. tura yükselen takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Balıkesirspor- Esenler Erokspor (Balıkesir Atatürk)

13.00 Tuzlaspor- Bayburt İl Özel İdare (Tuzla Belediye)

15.30 Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Altay- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü- Kocaelispor (Eryaman)

4 Kasım Çarşamba:

13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Ankara Keçiörengücü- Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

13.00 Ümraniyespor- Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Ankaraspor- Pazarspor (Osmanlı)

13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

15.30 Altınordu- Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.30 Adana Demirspor- Alanya Kestelspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Fatih Karagümrük- Nevşehir Belediyespor (Vefa)

18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Bursaspor- Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Kasım Perşembe:

13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.00 Bodrumspor- Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

13.00 Manisa FK- Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 İnegölspor- Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)

13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Tarsus İdmanyurdu- İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)

13.00 Zonguldak Kömürspor- Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor- Kardemir Karabükspor (Zafer)

13.00 Uşakspor- Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)

13.00 Çorum FK- Eyüpspor (Çorum Şehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)

13.00 Ankara Demirspor- Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor- Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Sarıyer- Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Vanspor FK- Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 İstanbulspor- Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Eskişehirspor- Cizrespor (Eskişehir Yeni)

15.30 Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

18.00 Yeni Malatyaspor- Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)

20.30 Atakaş Hatayspor- Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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