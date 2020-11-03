Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Gürel Uzuner, Kadir Kantekin, Mikail Can
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 101 Adam Cedric Kore), Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 61 İsmail Yüksek), Anıl Taşdemir (Dk. 83 Antonio Mrsic), Oğuz Han Aynaoğlu, Batuhan İşçiler (Dk. 61 Nwankwo), Birol Parlak, Dersim Şahan Kaynak (Dk. 83 Bilalli), Doğa İşeri (Dk. 70 Kağan Kayalı)
Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 103 Muharrem Öner), Mert Somay, Enes Soy (Dk. 78 Onur Alkan), Emre Turan (Dk. 78 Muammer Sarıkaya), Berk Taşkın, Hüseyin Afkan, Hakkı Türker, Aziz Aksoy, Korhan Güler (Dk. 71 İdris Furat), Recep Kalkan (Dk. 68 Abdullah Sezgin)
Goller: Dk. 7 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 51 Anıl Taşdemir (penaltıdan) (Balıkesirspor), Dk. 60 Enes Soy, Dk. 90+2 Nwankwo (kendi kalesine) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Emre Turan, Dk. 90+1 Hakkı Türker, Dk. 113 Yaren İzzet Sözer, Dk. 115 Muharrem Öner (Esenler Erokspor), Dk. 56 Abdülkadir Kayalı, Dk. 118 Birol Parlak (Balıkesirspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Misli.com 3. Lig ekibi Esenler Erokspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 tamamlanan maçta, TFF 1. Lig takımı Balıkesirspor'a penaltı atışları sonucunda 6-5 üstünlük kurarak, 4. tura yükseldi.
- Kaynak: AA
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