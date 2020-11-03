Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

03.11.2020 17:37
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Alpaslan Şen, Hakan Eygü, Soner AkgünAltay: Ozan Evrim Özenç, Cocalic, Çağlar Birinci (Dk. 75 Rıdvan Şimşek), Yılmaz Özeren (Dk. 72 Harun Alpsoy), Arda Gezer, Kappel, Putsila, William, Ziya Alkurt (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alpaslan Şen, Hakan Eygü, Soner Akgün

Altay: Ozan Evrim Özenç, Cocalic, Çağlar Birinci (Dk. 75 Rıdvan Şimşek), Yılmaz Özeren (Dk. 72 Harun Alpsoy), Arda Gezer, Kappel, Putsila, William, Ziya Alkurt (Dk. 72 Lokman Gör), Berkay Sülüngöz, Kadir Yazıcı

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar, Seydi Kayasoy, Ahmet Önay, Adem Eren Kabak (Dk. 72 İsmail Güven), Doğan Can Gölpek, Maksut Taşkıran, Savaş Polat, Cihat Aktaş (Dk. 46 Can Demir Aktav), Süleyman Selak (Dk. 86 Görkem Şimşek), Ege Özkayımoğlu (Dk. 90+1 Ekrem Kayılıbal), Mehmet Gaffar Öz (Dk. 46 Celal Hanalp)

Goller: Dk. 61 Ege Özkayımoğlu, Dk. 66 Doğan Can Gölpek (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Cihat Aktaş, Dk. 65 Süleyman Selak, Dk. 79 Maksut Taşkıran (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Dk. 90+3 Rıdvan Şimşek (Altay)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor, deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Futbolcularında çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle TFF 1. Lig'de 2 maçı ertelenen Altay, müsabakaya 15 kişilik kadroyla çıktı. Siyah-beyazlı ekipte daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz de takımının başında sahada yer aldı.

Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Bornova, Evrim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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