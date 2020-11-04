Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Aktepe
Hakemler: Barkın Kara, Ali Kılıç, Alp Osman Karaosmanoğlu
Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut, Osman Keçelioğlu, Ogün Bayrak (Dk. 79 Emre Uğur Uruç), İrfan Akgün (Dk. 76 Bilal Budak), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Bilali), Alabi, Ilır Mustafa (Dk. 79 Erdal Öztürk), Dodoo, Manaj, Mustafa Tahir Babaoğlu
Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ, Selim Dedekoç, Özkan Zileli (Dk. 77 Ertuğrul Eramil), Alper Sürücü, Sefer Kanıtemiz, İsmail Baran Karakoç (Dk. 64 İnanç Ülken), Oktay Eramil (Dk. 64 İlhan Aslanoğlu), Kayhan Arduç, Ömer Buğdaycı (Dk. 77 Ahmet Özan), Erçağ Evirgen (Dk. 54 Burak Kara), Enes Yılmaz
Goller: Dk. 3 Dodoo, Dk. 61 Osman Keçelioğlu, Dk. 70 ve 90+1 Manaj, Dk. 80 ve 88 Mustafa Tahir Babaoğlu (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 21 Sefer Kanıtemiz, (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 79 Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Misli.com 3. Lig temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0 yendi.
Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü kupada 4. tura yükseldi.
- Kaynak: AA
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