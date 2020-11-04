Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, adını 4. tura yazdırdı.

Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor