Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vefa

Hakemler: Burak Pakkan, Harun Terin, Azad İlhan

Fatih Karagümrük: Muzaffer Cem Kablan, Ramazan Civelek (Dk. 115 Lichaj), Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Jimmy Durmaz (Dk. 99 Zeki Yıldırım), Koray Altınay, Aksel Aktaş (Dk. 73 Chahechouhe), Muhammed Egemen Pehlivan, Darri (Dk. 73 Ndao), Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Sobiech)

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Erhan Karayer, Muhammet Serdar Yazıcı, Furkan Mızrak, İsmail Hacıhafızoğlu, Muhammed Burak Taşdemir (Dk 90+3 Emre Torun), Efecan Çölbekler (Dk. 94 Batuhan Özdemir), Ahmet Mert Bayındır (Dk. 114 Anıl Mercan), Tuncay Kılıç (DK. 46 Muhammed Furkan Işık), Emrah Bedir, Furkan Parsak (DK. 46 Hasan Kaya)

Goller: Dk. 29 Muhammed Burak Taşdemir, Dk. 97 Emre Torun (Nevşehir Belediyespor), Dk. 31 Muhammed Egemen Pehlivan, Dk. 104 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 57 Murat Sarıgül, Dk. 61 Koray Altınay, Dk. 68 Aksel Aktaş, Dk. 118 Chahechouhe (Fatih Karagümrük), Dk. 87 Ahmet Mert Bayındır, Dk. 90 Muhammed Furkan Işık, Dk. 100 Furkan Mızrak (Nevşehir Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, normal süresi 1-1 ve uzatma bölümleri 2-2 tamamlanan maçta Misli.com 3. Lig takımı Nevşehir Belediyespor'a penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak 4. tura yükseldi.

29. Dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Efe Can Çölbekler'in defansın arkasına attığı pasta topla buluşan Muhammed Burak Taşdemir, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

31. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Alparslan Erdemin soldan ortasında, topa kafayı vuran Muhammed Egemen Pehlivan skoru eşitledi: 1-1

97. dakikada Nevşehir Belediyespor tekrar öne geçti. Batuhan Özdemir'in ara pasında topla buluşan Emre Torun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2

104. dakikada ev sahini ekip skoru 2-2'ye getirdi. Pasla kullanılan korner vuruşundan sonra Sobiech'ten seken top ceza sahası içinde Koray Altınay'ın önünde kaldı. Koray, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2

Ev sahibi Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem, Chahechouhe, Koray Altınay ve Ndao penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Sobiech penaltı atışından faydalanamadı.

Nevşehir Belediyespor'da ise Emrah Bedir, Hasan Kaya ve Muhammet Serdar Yazıcı penaltı atışlarında topu filelerle buluştururken, Batuhan Özdemir ve İsmail Hacıhafızoğlu penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Fatih Karagümrük, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kurarak adını 4. tura yazdırdı.