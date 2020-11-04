Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

04.11.2020 23:47
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 14 karşılaşmayla devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yapılan 14 karşılaşmayla devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan, Süper Lig takımları Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig ekipleri Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor, Altınordu, Adana Demirspor ve Bursaspor, Misli.com 2. Lig temsilcileri Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Anagold 24 Erzincanspor ile Kırklarelispor, 4. tura yükseldi.

Sonuçlar

Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor: 3-1

Ankara Keçiörengücü- Büyükçekmece Tepecikspor: 6-0

Manisa FK- Gümüşhanespor: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor: 2-1

Menemenspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (8-9/ Penaltılarda)

Ümraniyespor-Kırklarelispor: 0-1

Ankaraspor- Pazarspor: 3-1

Beypiliç Boluspor-Hacettepe: 2-1

Giresunspor-Tekirdağspor: 2-0

Altınordu- Fethiyespor: 2-1

Adana Demirspor- Alanya Kestelspor: 3-1

Fatih Karagümrük- Nevşehir Belediyespor: 2-2 ( 4-3/ Penaltılarda)

Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor: 5-0

Bursaspor- Karşıyaka: 1-1 (8-7/ Penaltılarda)

Yarının programı

Türkiye Kupası'nda 3. tur, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Müsabaka programı şöyle:

12.00 GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kastamonu Gazi)

13.00 Ankara Demirspor- Mamak FK (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor- Karacabey Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Sarıyer- Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Vanspor FK- Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

13.00 Pendikspor-Düzcespor (Pendik)

13.00 Kırşehir Belediyespor- Yozgatspor 1959 (Kırşehir Ahi)

13.00 Çorum FK- Eyüpspor (Çorum Şehir)

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat)

13.00 Sancaktepe FK-Serik Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Tarsus İdmanyurdu- İçel İdmanyurdu (Tarsus İlçe)

13.00 Zonguldak Kömürspor- Darıca Gençlerbirliği (Devrek İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor- Kardemir Karabükspor (Zafer)

13.00 Uşakspor- Şile Yıldızspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Bodrumspor- Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.00 İnegölspor- Sultanbeyli Belediyespor (İnegöl İlçe)

15.30 İstanbulspor- Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.30 Sakaryaspor-Diyarbekirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Eskişehirspor- Cizrespor (Eskişehir Yeni)

15.30 Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

18.00 Yeni Malatyaspor- Artvin Hopaspor (Yeni Malatya)

20.30 Atakaş Hatayspor- Şanlıurfaspor (Antakya Atatürk)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Gümüşhanespor, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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