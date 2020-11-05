Son dakika haber... Kardemir Karabükspor: 2-1

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Çağatay, Serkan Gülçer, Fatih Söyler

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Ön Eleme Turu'nda AFJET Afyonspor evinde Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.

36'ncı dakikada gelişen Afyonspor atağında Görkem topla birlikte ceza sahasına girdiği sırada Karabükspor'dan Sezer Gündüz tarafından yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Yusuf Emre Kasal topu ve kaleciyi ağrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.53'üncü dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında orta sahayı duvar pası ile geçen Nazmi, ceza alanında bulunan Görkem'e pasını aktardı. Hızlı davranan Görkem kontrol etti ve sert vurdu. Kale çizgisi üzerinde Karabükspor savunması topa son anda ayak koydu ve top kornere çıktı. 59'uncu dakikada gelişen Afyonspor atağında Hacı Mustafa'nın şık ara pasında topla buluşan Mert Polat kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-0.88'inci dakikada gelişen Karabükspor atağında sağdan kanattan ceza sahasına gelen ortada topu önünde bulan Berk sert vuruşla takımın golünü attı: 2-1.90+2'nci dakikada Afyonsporlu Hacı Mustafa Karabulut, hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma AFJET Afyonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

- Afyonkarahisar