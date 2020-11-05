Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Çorum Şehir Stadı
Hakemler: Tayfun Sarı, Birkan Çanakcıoğlu, Hüseyin Aycan
Çorum FK: Onur Tekin, Ertuğrul Sancaktutan, Mete Yıldız, Mehmet Sedef, (Dk. 85 Talha Özler), Nafican Yardımcı, Muhammet Fettağoğlu, Onur Kolay (Dk. 85 Mumahhed Çoban), Yılmaz Can Taşkıran, (Dk. 60 Umut Kaya), (Dk. 70 Kerem Çağatay), Cengiz Ötkün, Sinan Kurumuş, (Dk. 70 Mert Aktaş), Mikail Albayrak
Eyüpspor: Alp Tutar, Uğur Akdemir, Muharrem Doğan, Muhammet Yeşil, Taha Can Velioğlu, Yasin Yener, Mikail Okyar, (Dk. 46 Serdar Cansu), Metehan Mertöz, (Dk. 64 Berzan Akkaya), Onur Eris, (Dk. 46 Doğan Can Otman), Mertcan Açıkgöz, Artun Akcakin
Goller: Dk. 12 ve Dk. 63 Cengiz Ötkün, Dk. 66 Sinan Kurumuş (Çorum FK)
Sarı kartlar: Cengiz Ötkün, Mete Yıldız (Çorum FK), Taha Can Velioğlu, Muhammet Yeşil (Eyüpspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, Misli.com 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Çorum FK, kendi evinde Misli.com 2. Lig Kırmızı grup temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
- Kaynak: AA
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