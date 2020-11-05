Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanan 6 müsabakayla sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan statü gereği tek maç eleme usulüne göre yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor- Elazığspor: 3-2

Sakaryaspor-Diyarbekirspor: 2-0

Eskişehirspor- Cizrespor: 3-2

Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor: 0-0 (4-5 penaltılarda)

Yeni Malatyaspor- Artvin Hopaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor- Şanlıurfaspor: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da yapılacak.