Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

05.11.2020 22:33
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanan 6 müsabakayla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanan 6 müsabakayla sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan statü gereği tek maç eleme usulüne göre yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor- Elazığspor: 3-2

Sakaryaspor-Diyarbekirspor: 2-0

Eskişehirspor- Cizrespor: 3-2

Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor: 0-0 (4-5 penaltılarda)

Yeni Malatyaspor- Artvin Hopaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor- Şanlıurfaspor: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da yapılacak.

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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