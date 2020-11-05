Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanan 6 müsabakayla sona erdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan statü gereği tek maç eleme usulüne göre yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor- Elazığspor: 3-2
Sakaryaspor-Diyarbekirspor: 2-0
Eskişehirspor- Cizrespor: 3-2
Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor: 0-0 (4-5 penaltılarda)
Yeni Malatyaspor- Artvin Hopaspor: 2-0
Atakaş Hatayspor- Şanlıurfaspor: 2-1
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da yapılacak.
- Kaynak: AA
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