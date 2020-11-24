Kırşehir Belediyespor:   1-0

STAT: Eryaman

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda Gençlerbirliği, sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 61'inci dakikada Soner Dikmen'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur'a yükseldi.