Kırşehir Belediyespor:   1-0

STAT: EryamanHAKEMLER: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Nurettin Dinçer DemirGENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman- Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Kadir Enes Kıra), Arda Kızıldağ, Furman (Dk. 64 Sefa Yılmaz), Soner Dikmen, İlker Karakaş (Dk. 85 Baran Başyiğit), Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan (Dk. 85 Hasanalp Birken), Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 64 Rahmetullah Berişbek), Murat YıldırımKIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Denir Çınar - Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Bilal Gülden (Dk. 75 Mehmet Fatih Bayat), Abdülkadir Akyıldız, Sabit Hakan Yılmaz (Dk. 64 Serhat Mermer), Gökay Iravul, Furkan Polat (Dk. 75 Muhammet Apuhan), İsmail Düzgün, Oğuzhan Yazıcı, Onur KarakabakGOL: Dk. 61 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği) - Bilal Gülden, Abdülkadir Akyıldız (Kırşehir Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda Gençlerbirliği, sahasında Kırşehir Belediyespor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 61'inci dakikada Soner Dikmen'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur'a yükseldi.
- Kaynak: DHA
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