Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta Muğlaspor, penaltı atışlarında Ankaraspor'a 3-0 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti

Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı