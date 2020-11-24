Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk CurbayFenerbahçe: Altay Bayındır, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin (Dk. 46 Novak), Ozan Tufan (Dk. 46 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Eyüp Akcan), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk.

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