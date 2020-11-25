Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

25.11.2020 18:17
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin AltayAtakaş Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Dk. 91 Baha Berk Aygün), Katranis, Soner Örnek (Dk. 46 Sackey), Barbosa (Dk. 69 Akintole), Boupendza, Gökhan Karadeniz (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Dk. 91 Baha Berk Aygün), Katranis, Soner Örnek (Dk. 46 Sackey), Barbosa (Dk. 69 Akintole), Boupendza, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Quali), Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Riberio (Dk. 69 Traore)

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl (Dk. 46 Sefa Durmuş, Dk.61 Alper Karaman), İlyas Yılmazer, Abdullah Aydın, Taşkın Kartal, Onur Özcan (Dk. 46 Sergen İlhan), Temel Taşkın, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nızam (Dk. 115 Sadık Arda Yılmaztürk), Ömer Çetinbaş

Goller: Dk. 19 Temel Taşkın, Dk. 63 Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor), Dk. 25 Soner Örnek, Dk. 81 Akintole (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Sackey, Dk. 99 Akintole, Dk 115 Baha Berk Aygün, Dk. 118 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor) Dk. 104 Berk Ali Nızam, Dk. 110 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a 5-4 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

19. dakikada konuk ekip öne geçti. İlyas Yılmazer'in sol kanattan yerden kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan dönerek yeniden kendisine geldi. İlyas'ın bir kez daha ön direğe ortaladığı topa Temel Taşkın'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada ev sahibi Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Gökhan Karadeniz'in sağ kanattan kullandığı ortada arka direkte topa kafayla vuran Soner Örnek, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-1

63. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Savunma arkasına atılan topta Hatayspor kalecisi Akın Alkan boşa çıktı. Topla buluşan Ömer Çetinbaş meşin yuvarlığı boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

81. dakikada Atakaş Hatayspor eşitliği sağladı. Sol kanattan Katranis'in yaptığı ortada arka direkte Akintole kafayı vurdu ve meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 2-2

Ev sahibi Atakaş Hatayspor'da Traore, Quali, Abdurrahman Canlı, Akintole, penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Mirkan Aydın, Boupendza ve Yusuf Abdioğlu ise penaltı atışından faydalanamadı.

Karacabey Belediyespor'da ise Abdullah Aydın, Temel Taşkın, Rasimcan Deüirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk ve Taşkın Kartal penaltı atışlarında topu filelerle buluşturdu.

Karacabey Belediyespor penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

Gökhan Karadeniz, Akın Alkan, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı İngiltere koronavirüs salgınına karşı 280 milyar sterlin harcadı Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek solunum cihazından ayrıldı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek solunum cihazından ayrıldı         
18:44
Yargıtay, boşanma davasında hakaret içerikli savunma için istenen tazminat talebini reddetti Yargıtay, boşanma davasında hakaret içerikli savunma için istenen tazminat talebini reddetti         
18:01
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir         
17:51
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Feberbahçe derbisiyle kariyer rekorunu kıracak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Feberbahçe derbisiyle kariyer rekorunu kıracak         
17:35
Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum         
17:24
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor         
16:47
Dolmuş sorduğu şahıs Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü         
16:11
Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı         
15:35
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 18:58:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei