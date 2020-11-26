24 Erzincanspor: 3-0

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Ali Can Alp, Özcan SultanoğluKASIMPAŞA: Erdem - Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi (Dk. 86 Furkan Yaşa), Tirpan (Dk. 86 Hasan Emre Yeşilyurt), Aytaç, Koomson (Dk. 60 Hadergjonaj), Yasin Dülger, Alan Carius (Dk. 72 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga (Dk. 86 Berat Kalkan)24 ERZİNCANSPOR: Murat Demir (Dk. 88 Mustafa Talha Özbay) - Uğur Daşdemir, Oğuz Özden, Ahmet Kaan Ergün, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz, Hakan Demir (Dk. 62 Muhammed Samet Karakoç), Emre Yıldız, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 76 Kemal Taha Kabakcı), Umut Sönmez (Dk. 62 Abdullah Balıkuv), Mustafa Ethem Erboğa (Dk. 46 Sabrican Vural)GOLLER: Dk. 56 Tirpan, Dk. 61 Alan Carius, Dk. 90+2 Berat Kalkan (Kasımpaşa)KIRMIZI KART: Dk. 66 Abdulcebrail Akbulut (24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Kaan Ergün, Sabrican Vural (24 Erzincanspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Kasımpaşa, kendi sahasında 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
- Kaynak: DHA
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