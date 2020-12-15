Darıca Gençlerbirliği: 0

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray EyisoyGALATASARAY: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Dk. 62 Emre Akbaba), Luyindama, Emin Bayram, Elabdellaoui, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Sekidika (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Arda Turan (Dk. 67 Emre Kılınç), Ali Yavuz KolDARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Samet Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (Dk. 62 İbrahim Çağrı Oğuz), Erdem Dikbasan (Dk. 62 Furkan Akın), Selman Sevinç (Dk. 87 Alperen Can), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Dk. 45 Baha Kısacık)SARI KARTLAR: Dk. 27 Ahmet Kutluer, Dk. 69 İbrahim Çağrı Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)
GOL: Dk. 44 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde konuk ettiği Misli.com 3 Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
- Kaynak: DHA
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