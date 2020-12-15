Darıca Gençlerbirliği: 0

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde konuk ettiği Misli.com 3 Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

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