Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

88. dakikada Gökhan Meral sol kanattan ceza sahasına arkadaşı Cerem Talha Dinçer'i gördü. Topla buluşan bu oyuncu topu bekletmeden hafif havalandırarak ağlarla buluşturdu. 3-2

81. dakikada sağ kanattan topu alan ve ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Maxim düzgün kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 3-1

65. dakikada Mirallas oyuna girer girmez takımını göne geçirdi. Enver Cenk Şahin sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Felipe'nin kafayla ceza sahasına bıraktığı topa düzgün vuran Mirallas, takımını öne geçirdi. 2-1

39. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Enven Cenk Şahin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan geri geldi. Penaltı noktasında topu önünde bulan Kozulj, gelişine vurduğu topu ağlara gönderdi ve takımana eşitliği getirdi. 1-1

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Batuhan Er'in sağ kanattan savunmanın arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin Köse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

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