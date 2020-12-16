Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

16.12.2020 21:23
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem ÖzbayTrabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 60 Serkan Asan), Edga, Vitor Hugo, Faruk Can Genç (Dk. 96 Marlon), Flavio, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Diabate (Dk. 71 Yusuf Sarı), Baker, Bilal Başacıkoğlu (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 60 Serkan Asan), Edga, Vitor Hugo, Faruk Can Genç (Dk. 96 Marlon), Flavio, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Diabate (Dk. 71 Yusuf Sarı), Baker, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Kerem Baykuş), Plaza (Dk. 46 Sefa Kınalı)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Rassoul, Gökhan İnler, Alaattin Hamza Ok (Dk. 46 Yunus Akgün), Traore (Dk. 72 İzzet Çelik-Dk. 91 Mehmet Uslu), Kosecki (Dk. 59 Dibba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Hasan Kılıç), Lanzafame (Dk. 59 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 47 Yunus Akgün, Dk. 79 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 90+2 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+8 Rassoul (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Pereira (Trabzonspor) Dk. 82 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Semih Güler, Dk. 90+5 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 beraberlikle sona eren maçın penaltı atışlarında kupanın son şampiyonu Trabzonspor'a 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

47. dakikada Adana Demirspor, golu buldu. Semih Güler'in sağdan ortasında, arka direkte Kosecki, topu içeriye çıkardı. Altı pas içinde Yunus Akgün, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

55. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Baker'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, yere çarpan top kaleci Vedat Karakuş'un sağından filelere gitti: 1-1

79. dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Dibba'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde son çizgide topu kontrol eden Semih Güler, meşin yuvarlağı Mehmet Akyüz'e çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2

90+2. dakikada Trabzonspor, tekrar eşitliği sağladı. Baker'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo, yine kafa vuruşuyla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2

90+6. dakikada Baker'in ceza alanı çizgisi önünde topuk pasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, Chedjou, tarafından düşürülünce maçın hakemi Alper Çetin, penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada Baker, kullandığı penaltı atışında kaleci Vedat Karakuş, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çıkarmayı başardı ve maçın normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümlerinin de 2-2 beraberlikle sona ermesinin ardından penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışları

Penaltı atışlarında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler ve Tayyip Talha Sanuç penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk takımda Dibba, penaltıdan yararlanamadı.

Trabzonspor'da ise Marlon, Flavio, Baker penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Abdulkadir Parmak ve Vitor Hugo penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

Adana Demirspor, Ahmet Çörekçi, Trabzonspor, Vitor Hugo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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