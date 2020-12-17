İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 3-1

STAT: MEDAŞ Konya BüyükşehirHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ogün KamacıİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray Birniçan, Şener Kaya (Dk. 64 Skubic), Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Jevtovic, Ahmet Karademir (Dk. 64 Ömer Ali Şahiner), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 87 Emre Pehlivan), Ali Karakaya (Dk. 67 Milosevic), Shengelia (Dk. 87 İzzet Karaboğa), MiyaALTINORDU: Mertcan Dağlı, Alper Tursun, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 76 Hüseyin Altuğ Taş), Yiğithan Güveli, Kahraman Demirtaş, Hüsamettin Yener, Birhan Vatansever (Dk. 57 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 67 Emre Oymak), Muhammed Mert, Enis Destan, Anıl Doyuran (Dk. 67 Polat Abay)GOLLER: Dk. 12 Enis Destan (Altınordu) - Dk. 21 Ahmet Karademir, Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 80 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda İttifak Holding Konyaspor, evinde karşılaştığı TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.12'nci dakikada Konyaspor kalecisi Eray Birniçan'ın ceza sahasındaki hatasından yararlanan Altınordulu Enis Destan, topu kaparak ağları havalandırdı: 0-1.21'inci dakikada İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ahmet Karademir rakibini geçip şutunu çekti. Top köşeden ağlarla buluşurken maça denge geldi: 1-1.İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.74'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in ceza sahasına gönderdiği topla hareketlenen Miya'nın şutu file bekçisi Mertcan Dağlı'dan döndü. Pozisyonu takip eden Ömer Ali Şahiner kafa vuruşuyla tur perdesini araladı: 2-1.80'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında bulunan Ömer Ali Şahiner, Milosevic'i gördü. Topla buluşan Milosevic'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İttifak Holding Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek kupada yoluna devam etti.
- Kaynak: DHA
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