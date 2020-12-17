Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan SultanoğluDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk.

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