Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

12.01.2021 17:01
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku TunavelioğluBursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen), Batuhan Kör, Ali Akman

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam, Kudriashov, Jahovic, Omar Imeri, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 33 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 36 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Fraport TAV Antalyaspor penaltı kazandı. Konuk ekibin etkili hücumunda ceza alanında Hakan Özmert'in ara pasında topla buluşan Bünyamin Balcı, Onur Atasayar ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada penaltıda topun başına gelen Hakan Özmert, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

7. dakikada Bursaspor etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta topu kontrol eden Batuhan Kör'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

9. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanına yakın bir mesafeden, kaleyi cepheden gören noktadan Bünyamin Balcı'nın şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu çeldi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak, topu kafayla penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a indirdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Ali Akman'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanına doğru hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ara pasında sağdan depar atan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya kaldı. Topu iyi kontrol eden Gökdeniz, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

36. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Bursaspor savunmasının hatasında bir anda topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

42. dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Emirhan Aydoğan, savunmanın arkasına sarkan Aykut Akgün'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda Naldo, son anda çizgi üzerinden topu çıkardı.

İlk yarı, Fraport TAV Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Burak Altıparmak, Türkiye Kupası, Aykut Akgün, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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