Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevifik Özkoç, Mehmet Şengül
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Ziya Erdal, Yasin Öztekin, Hakan Arslan, Cofie, Ninga, Felix, Kayode
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Okan Alkan, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Sedat Şahintürk, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Yunus Akgül, Traore, Lanzafame
Goller: Dk. 37 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor) Dk. 44 Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
18. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu defansa çarpınca top kaleci Vedat'ta kaldı.
22. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.
35. dakikada sol çaprazdan Sinan Kurt'un serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım, direk dibinde müdahale ederek kornere gönderdi.
37. dakikada Cofie'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşu kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen ağlarla gitti: 1-0
44. dakikada Okan Alkan'ın pasında sağ kanatta ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Kaynak: AA
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