Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

13.01.2021 18:01
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütokİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Anicic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim Bardakçı), İsmail Güven, Ali Karakaya (Dk. 60 Jevtovic), Eduok (Dk.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Anicic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim Bardakçı), İsmail Güven, Ali Karakaya (Dk. 60 Jevtovic), Eduok (Dk. 60 Cikalleshi), Musa Çağıran (Dk. 72 Milosevic), Bytyqi, Daci

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Olkowski, Djilobodji (Dk. 80 Vetrih), Kubilay Aktaş, Tosca, Morais, Furkan Soyalp (Dk. 46 Maxim), Mirallas, Güray Vural (Dk. 59 Kenan Özer), Enver Cenk Şahin (Dk. 69 Oğuz Ceylan), Andre (Dk. 46 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+4 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Karakaya, Dk. 38 Musa Çağıran, Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+7 Eray Birniçan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 51 Djilobodji, Dk. 80 Morais (Gaziantep FK)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Daci'nin vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu oyun alanına gönderdi. Pozisyonun devamında Cikalleshi'nin pasına hareketlenen Musa Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Mirallas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

82. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içindeki karambolden faydalanan Kubilay Aktaş'ın kafayla indirdiği topa, Muhammet Demir'in röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan İttifak Holding Konyaspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

Oğuz Kağan Güçtekin, Ömer Ali Şahiner, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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