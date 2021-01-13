Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal (Dk. 73 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 73 Josef de Souza), N'Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk. 46 Larin)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay (Dk. 90 Emir Han Topçu), Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Mithat Pala), Yasin Pehlivan (Dk. 43 Jovancic), Donsah, Michalak, Boldrin (Dk. 66 Samudio), Kemal Rüzgar
Gol: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 37 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+3 Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Dk.38 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
63. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Mensah penaltı noktası üstünde bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada Alberk Koç'un soldan ortasında Doğan Erdoğan meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top auta çıktı.
81. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla topla buluşan Larin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.
85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Necip Uysal kafayla arkaya gönderdi, arka direkte Cyle Larin meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0
87. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleciden dönen meşin yuvarlağı N'Koudou tamamladı, Samudio çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.
Maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, kupada çeyrek finale adını yazdırdı.
Kaynak: AA
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