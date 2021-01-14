Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

14.01.2021 22:53
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner ÖzaralFenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Sinan Gümüş (Dk. 46 Thiam), Cisse, Samatta (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Sinan Gümüş (Dk. 46 Thiam), Cisse, Samatta (Dk. 69 Ozan Tufan)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 85 Furkan Külekçi), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Yasin Dülger), Hodzic, Varga (Dk. 77 Alan), Thelin (Dk. 69 Anıl Koç)

Gol: Dk. 51 Samatta (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 90 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Samatta, Dk. 36 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 71 Doğucan Haspolat, Dk. 82 Hodzic (Kasımpaşa)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

46. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hodzic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan şutunu çıkardı. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda parmaklarının uçlarıyla kornere çeldi.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazında kullandığı serbest atışta, Samatta'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

87. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağdan ortasında Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top, Alan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

89. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun sağdan ortasında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol eden Cisse, döndükten sonra vuruşunu yaptı. Anıl Koç'un sırtına çarparak yön değiştiren top az farkla kornere çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara, girdikleri hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, Aytaç Kara'ya tekme attığı gerekçesiyle Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Mert Hakan Yandaş, Harun Tekin, Ümit Öztürk, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti genel başkanlarını ve bürokratları aşı olmaya davet etti Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Hint polisi, maskesiz gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yemin töreninde yıldızlar geçidi Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal koronavirüs aşısı hamlesi! KKTC'ye engel çıkarıyorlar Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi         
23:40
Real Madrid'li Jovic, yeniden Eintracht Frankfurt'ta Real Madrid'li Jovic, yeniden Eintracht Frankfurt'ta         
23:23
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alınmasını onayladı Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alınmasını onayladı         
22:39
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?         
17:43
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 00:18:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei