Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Sinan Gümüş (Dk. 46 Thiam), Cisse, Samatta (Dk. 69 Ozan Tufan)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 85 Furkan Külekçi), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Yasin Dülger), Hodzic, Varga (Dk. 77 Alan), Thelin (Dk. 69 Anıl Koç)
Gol: Dk. 51 Samatta (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 90 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 16 Samatta, Dk. 36 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 71 Doğucan Haspolat, Dk. 82 Hodzic (Kasımpaşa)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
46. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hodzic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan şutunu çıkardı. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda parmaklarının uçlarıyla kornere çeldi.
51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazında kullandığı serbest atışta, Samatta'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
87. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağdan ortasında Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top, Alan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
89. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun sağdan ortasında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol eden Cisse, döndükten sonra vuruşunu yaptı. Anıl Koç'un sırtına çarparak yön değiştiren top az farkla kornere çıktı.
90. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara, girdikleri hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, Aytaç Kara'ya tekme attığı gerekçesiyle Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: AA
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