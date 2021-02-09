Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

09.02.2021 23:33
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkFenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Dk. 46 Serdar Aziz), Ozan Tufan, Sosa (Dk. 105 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Valencia), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mesut Özil), Thiam (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Dk. 46 Serdar Aziz), Ozan Tufan, Sosa (Dk. 105 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Valencia), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mesut Özil), Thiam (Dk. 46 Osayi-Samuel), Cisse (Dk. 73 Samatta)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 91 Duarte), Ponck, Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 102 Ravil Tagir), Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 91 Muhammed Emin Sarıkaya), Junior Fernandes (Dk. 73 Giuliano), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)

Goller: Dk. 42 Junior Fernandes, Dk. 96 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Cemali Sertel, Dk. 93 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 112 Gulbrandsen, Dk. 120+4 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 102 Serdar Aziz, Dk. 113 Ozan Tufan, Dk. 120+2 Volkan Demirel (Yardımcı antrenör), Dk. 120+5 Szalai (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı ve normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Epureanu'nun kafayla kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada ceza sahası önünde Cisse ile duvar pası yapan Szalai'nin ceza yayından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın şutunda, barajı geçen top yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Osayi-Samuel'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Cisse orta sahada kafayla Valencia'nın önüne indirdi. Meşin yuvarlağı kaparak hızla ceza sahasına yönelen Valencia, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve skoru eşitledi: 1-1.

88. dakikada Giuliano'nun ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

93. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası dışından sert şutunda Harun Tekin meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

96. dakikada Medipol Başakşehir'in ikinci golü geldi. Crivelli'nin uzun topuna hareketlenen Gulbrandsen meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına girmek üzereyken doğrudan kaleye gönderdi ve Harun Tekin'in üstünden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

108. dakikada soldan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Harun Tekin topu kurtardı.

117. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Volkan Babacan topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu-lacivertli ekip kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Harun Tekin, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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