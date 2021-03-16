Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Aboubakar
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba
Goller: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 22 Vida (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 44 Vida (Beşiktaş)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta Welinton, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.
17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada rakibinin uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'den sıyrılarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
22. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Oğuzhan Özyakup, topu ceza sahası dışında sol çaprazda bekleyen N'Koudou'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0
35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
39. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol etmek için kalesini terk eden Utku Yuvakuran, sol tarafta meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç'ü engelleyemedi. Deniz'in ortasında penaltı noktası üzerinden Visca'nın şutunda, top üstten auta çıktı.
45+2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol taraftan yapılan ortada arka direkte Ndayishimiye topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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