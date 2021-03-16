Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

16.03.2021 23:43
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakala), de Souza, Ghezzal (Dk. 100 Hasic), Dorukhan Toköz (Dk. 82 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Hutchinson), N'Koudou (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakala), de Souza, Ghezzal (Dk. 100 Hasic), Dorukhan Toköz (Dk. 82 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Hutchinson), N'Koudou (Dk. 120+1 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 46 Larin)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck (Dk. 106 Duarte), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye (Dk. 105+1 Mehmet Topal), Tolga Ciğerci (Dk. 90+2 Azubuike), Visca (Dk. 77 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 77 Giuliano), Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 77 Crivelli)

Goller: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 22 Vida, Dk. 102 Larin (Beşiktaş), Dk. 60 Deniz Türüç, Dk. 77 Giuliano (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 44 Vida (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası girişinde buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert topu kaleci Utku Yuvakuran çeldi. Dönen topa Deniz Türüç bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada N'Koudou'nun soldan ortasında Larin arka direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgi üzerinde müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Ömer Ali Şahiner'in yerden ortasında ön direkte Deniz Türüç, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Giuliano'nun önüne bıraktı. Giuliano, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2

Karşılaşmada normal süre 2-2 sona erdi ve uzatmalara gidildi.

94. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta Aleksic, ceza sahası içinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljajic'in soldan ceza yayına yerden gönderdiği topu Larin, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 3-2

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılırken, kupada finale yükselen ilk takım oldu.

utku yuvakuran, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Fırat Aydınus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gümbür gümbür! Efsane sezonu yıllar sonra tekrar yaşayabilirler ABD istihbaratına göre Rusya ve İran, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmış Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?
Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, evini yaktı Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, evini yaktı         
23:52
Cezaevindeki yangın ihbarının arkasından tatbikat çıktı Cezaevindeki yangın ihbarının arkasından tatbikat çıktı         
23:42
Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun         
23:31
Dünya devleri, Boupendza için sıraya girdi! Aubameyang transferi için devrede Dünya devleri, Boupendza için sıraya girdi! Aubameyang transferi için devrede         
22:51
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 3-2 yendi ve finale yükseldi Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 3-2 yendi ve finale yükseldi         
19:42
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 00:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei