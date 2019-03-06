Futbola Kadın Eli

İZMİR'de, erkek egemen futbol dünyasında bir ilke imza atıldı.

İZMİR'de, erkek egemen futbol dünyasında bir ilke imza atıldı. 2. Amatör Lig'de bu sezon yarışmaya başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Gençlik'in erkek futbol takımını kadın teknik direktör Hilal Başkol (24) çalıştırmaya başladı.



İzmir 2. Amatör Lig'de bu sezon yarışmaya başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi Gençlik'in erkek futbol takımını kadın teknik direktör Hilal Başkol çalıştırıyor. Eski milli futbolcu olan ve 2 yıl önce dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle genç yaşta futbol kariyerine son vermek zorunda kalan Başkol, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Türkiye'deki kadınlara mesaj gönderen Hilal Başkol, "Kadınlar olarak bizim ülkece en büyük problemlerimizden biri kendimize inanmamamız ve güvenimizin olmaması. Benim işim gerçekten çok zor, erkeklerin egemen olduğu bir meslekte var olabilmek kolay değil. Kadınlarımız kendilerine inanıp güvensinler. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" dedi.



UEFA B Lisans Kursu'nu tamamlayıp antrenörlük belgesi aldığını anlatan Teknik Direktör Hilal Başkol, "Antrenörlüğü çok zevk alarak yapıyorum. Oyuncularım beni ilk gördüklerinde bu duruma herkes gibi çok şaşırdılar. Sadece insanların bakış açısı beni zorluyor. İlk etapta inanma ve güvenme konusunda problem yaşadım ama zaman geçtikçe bana olan güvenleri arttı. Şimdi saygı duyuyorlar. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Beraber iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bazen abartıp onlara bağırıyorum, yine de şimdiye kadar kimse bir saygısızlık yapmadı. Lige iyi başladık. Her şey güzel gidiyor. Şu anki hedefimiz Ekonomi Üniversitesi ile bu sezonu şampiyon bitirip bir üst lige yükselmek. Antrenörlüğe erken başladım. İleride bir kadın olarak profesyonel liglerde mücadele eden bir erkek takımı çalıştırıp, bu işi çok iyi yapabildiğimi göstermek isterim" diye konuştu.



A MİLLİ TAKIM'DA OYNADI



1995 yılında Amasya'da doğan Hilal Başkol, 2009 yılında Türkiye U15 Milli Takımı'nda başladığı milli takım kariyerinde A Milli Takım'a kadar yükselerek toplamda 33 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Futbol kariyerinde Gölcükspor, Derince Belediyespor ve Konak Belediyespor takımlarında görev alarak şampiyonluk yaşayan Hilal Başkol, kariyeri boyunca çıktığı toplam 143 maçta 63 gol kaydetti. Dizinden 3 kez operasyon geçiren ve iyileşemeyen Başkol, 22 yaşında futbolu bırakıp 2 yıl önce antrenörlük hayatına adım attı. Çok sevdiği futbolun içinde kalmak için antrenör olmaya karar verdiğini belirten Hilal Başkol, desteklerinden dolayı Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ ve Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç ile Yardımcı Antrenör Özkan Beceren'e teşekkür etti. - İzmir

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