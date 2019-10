Futbola kadın eli değdi

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erdem yeşil sahaya indi. Ceyhanspor Başkanlık koltuğuna oturan ve Akdeniz bölgesinin tek kadın kulüp başkanı olan Erdem'in hedefi ise takımını 3.Lig'e çıkarmak.



Yaklaşık 30 yıl boyunca Ceyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü görevini yürüten Hülya Erdem, Ceyhan Belediyesi Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevine geldikten sonra sunulan futbol kulüp başkanlığı teklifini hiç düşünmeden kabul etti. Bölgesel amatör liginde mücadele eden Ceyhanspor Kulübü yönetici ve futbolcuları, kulüp başkanlarının kadın olmasından oldukça memnun. Futbolcular kulübe kadın eli değdiğini ve anne şefkatinin hakim olduğunu söylüyor.



Kadınların her alanda olması gerektiğine inanan Ceyhanspor Kulüp Başkanı Hülya Erdem, "Kadınlarımızın da futbola el atmaları gerekiyor. Kadın elinin her alana değmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için kulüp başkanlığı teklifini kabul ettim. Eşim de futbol hastası ve Ceyhanspor sevdalısıdır. Bunun da etkisi olarak kulüp başkanlığı teklifini kabul ettim. Tüm Türkiye'ye bir kadının kulüp başkanlığı görevini yapabileceğini göstermek istiyorum. Başarılı olmak istiyorum. Bütün kadınlarımızın kulüp başkanı olabileceklerini göstermek ve onlara örnek olmak istiyorum. Kadınlarımızın sahalara inmesini, kadınlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla, stadyumlara maç izlemeye gelmelerini tavsiye ediyorum. Bulunduğum Ceyhanspor Kulübü BAL Lig'inde (Bölgesel Amatör Ligi). Federasyonun BAL ligine hiçbir şekilde katkısı yok. Ceyhanspor, Ceyhan'da yaşan hayırseverlerin, işadamlarının ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Kadın olarak bu zorluklara göğüs gerip, takımımızı en iyi yerlere getireceğimi düşünüyorum. O yüzden her şey Ceyhan ve Ceyhanspor için diyorum. Hedefim Ceyhanspor'u 3. Lig'e çıkarıp şampiyon yapmak. Buradan Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a şahsım ve futbolcularım adına verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Koç: "Başkanımızdan memnunuz"



Kulübün Teknik Direktörü Serhat Koç ise "Ülkemizde futbol erkek hegomanyasında olan bir oyundur. Ama özellikle amatör liglerde bir kadın başkanın olması insanı, futbolcuyu, yöneticiyi ve kulüp çalışanına ayrı bir motivasyon veriyor. Hülya Başkanımızla çok iyi anlaşıyoruz. Anne yönlerini görüyoruz ve futbol camiasında pek olmayan bir şey bu. Başkanımızla dertleşiyoruz. Bir erkek yöneticiyle konuşurken bazen kelimelerimize dikkat ediyoruz, cümlelerimizi seçerek kullanıyoruz, biraz daha titiz davranıyoruz. Ama başkanımızla rahatız. Her türlü derdimizi dinliyor. Anaç yönünü biz futbolcular da teknik heyette hissediyoruz. Bundan da gayet memnunuz, inşallah sezon sonunda bu olayı başarı ile taçlandırırsak, başkanım için de bizim için de çok güzel bir anı olacaktır" dedi. - ADANA