Futbola şiddetle değil gönülden bağlan - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbola şiddetle değil gönülden bağlan - Son Dakika Spor

Futbola şiddetle değil gönülden bağlan

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ülke genelinde 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesi başlattıklarını açıkladı.

Futbola şiddetle değil gönülden bağlan, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ülke genelinde 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesi başlattıklarını açıkladı. Proje ile ilgili soruları yanıtlayan Altun, "Bu projede sporda şiddetsiz iletişimi hayata geçirmenin yanı sıra rakibin yeniden tanımlanması amaçlandı. Rakibi nasıl tanımlıyoruz? Yenmemiz gereken bir düşman mı? Şunu unutmamalıyız ki spor rekabetten önce oyundur. İşte biz proje kapsamındaki 'Rakibine Jest Yap' kampanyamızla rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz. Futbolseverlere de 'Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan' diyoruz" dedi.


Futbol, bir oyundan çok daha fazlası


Altun, futbolun artık bir oyundan çok daha fazla anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Taraftarlar sporun birleştirici gücüyle tuttukları takımlar etrafında bir araya gelerek bu takımlara atfettikleri değerleri benimsiyorlar. Ne var ki bu birleştirici gücün iyi yönetilmemesi, kör bir düşmanlığın oluşmasına da neden olabilir. Stadyumlarda utanç verici olayların oyunlara gölge düşürdüğüne şahit olabiliyoruz. Sporda kullanılan şiddet dili ve şahit olduğumuz olumsuz olaylar bize adil oyun anlayışı ve oyunun gücü ile ilgili farkındalık yaratmanın önemini ortaya koydu" diye konuştu.


Fair Play'in yolu eğitimden geçer


Toplumda sporcuların birer rol model olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti: "Eğer ülkemizde Fair Play'in yaygınlaşmasını istiyorsak, bunun genç yaşlarda sporcularımıza verilecek kapsamlı eğitimlerle elde edileceğini unutmamalıyız. Bu kapsamda toplum tarafından oyunculara verilen mesajlar da önemlidir. Oyunculardan mutlak zafer beklentisi, Fair Play olgusunun değerini azaltacak ve oyunlara hırsın hakim olmasına neden olacaktır. Bunun yerine günün sonunda zaferin değil yaşatılan değerlerin ve saygının önemi her zaman vurgulanmalıdır.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Fahrettin Altun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:34 
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