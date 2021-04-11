Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin

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Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, hayvanlara olan hassasiyetiyle biliniyor. Sık sık sokak hayvanlarına yardım eden Şancı, evini de 8 köpekle paylaşıyor. Eski model geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olay karşısında sinirden çılgına döndü.

ÇİLEDEN ÇIKTI

Ebru Şancı sokak köpeklerinin site içinde tehlikeli iğnelerle vurulduğuna tanık olunca çileden çıktı. İğnelerin ve köpeklerin fotoğrafını paylaşan Şancı, site yönetimine ödediği aidatı da söyledi.

İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şancı, daha önce de davalık olduğu site yönetimini suçlarken "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" diyerek isyan etti.