Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi ve eski model Ebru Şancı, sosyal medyadan yaşadığı evin site yönetimini topa tuttu. Site içinde sokak köpeklerinin zehirli iğnelerle vurulduğuna tanık olan Şancı, iğnelerin fotoğrafını çekerek site yönetimine isyan etti. Eski model ödediği aidat üzerinden site yönetimini suçlarken, "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" ifadelerini kullandı.
Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, hayvanlara olan hassasiyetiyle biliniyor. Sık sık sokak hayvanlarına yardım eden Şancı, evini de 8 köpekle paylaşıyor. Eski model geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olay karşısında sinirden çılgına döndü.
ÇİLEDEN ÇIKTI
Ebru Şancı sokak köpeklerinin site içinde tehlikeli iğnelerle vurulduğuna tanık olunca çileden çıktı. İğnelerin ve köpeklerin fotoğrafını paylaşan Şancı, site yönetimine ödediği aidatı da söyledi.
İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU
Şancı, daha önce de davalık olduğu site yönetimini suçlarken "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" diyerek isyan etti.
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12.04.2021 01:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin - Son Dakika