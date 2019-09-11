Son Dakika Haberleri: Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı
Son Dakika Güncel Haber

Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı

14 dakika önce

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı.

Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı, System.String[]

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında mahkeme üçüncü duruşmada bugün kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay ve "meskun mahalde ateş etmek" suçundan 10 ay, toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bıraktı. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.

(İHA)

Berkay Şahin, Arda Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Gece kulübünde Berkay Şahin'in burnunu kıran Arda Turan'a hapis cezası verildi
Berkay Şahin ile olan davasında hapis cezası alan Arda Turan: Tazminat davası açacağım Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]