Son Dakika Haberleri: - Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı
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- Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı

35 dakika önce

- Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldıİSTANBUL - Ünlü Futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı.

- Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı

İSTANBUL - Ünlü Futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında mahkeme üçüncü duruşmada bugün kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay ve "meskun mahalde ateş etmek" suçundan 10 ay, toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bıraktı. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.

- Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Berkay Şahin, Arda Turan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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