- Futbolcu Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı

İSTANBUL - Ünlü Futbolcu Arda Turan ile şarkıcısı Berkay arasında yaşanan kavgada mahkeme kararını açıkladı. Arda Turan 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay davasında mahkeme üçüncü duruşmada bugün kararını açıkladı. Arda Turan "kasten adam yaralamadan" 1 yıl 15 gün, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 10 ay ve "meskun mahalde ateş etmek" suçundan 10 ay, toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Turan, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanması geriye bıraktı. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.