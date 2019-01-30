Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine...
17 dakika önce
IHAAW094833-ASA/30-01-2019- Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.
IHAAW094833-ASA/30-01-2019
- Futbolcu Arda Turan
ile şarkıcı Berkay
arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ünlü futbolcu Arda Turan, duruşma için İstanbul
Adliyesine geldi. Duruşmanın saat 10.0'da başlaması bekleniyor 30.01.2019 09: 48: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:54 Kaynak: İHA
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