Son Dakika Haberleri: Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine...

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine...

17 dakika önce

IHAAW094833-ASA/30-01-2019- Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine..., System.String[]
IHAAW094833-ASA/30-01-2019

- Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ünlü futbolcu Arda Turan, duruşma için İstanbul Adliyesine geldi. Duruşmanın saat 10.0'da başlaması bekleniyor 30.01.2019 09: 48: 33 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:54 Kaynak: İHA

İstanbul, Berkay Şahin, Arda Turan, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • baba: berkay herşeyi hak ediyor. bu herfi arda dövmese, başkabiri döverdi çünkü evli kadınlara sarkarsan senide sarkıtırlar sesi olmayan şarkıcı bozması berkay Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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