Son Dakika Haberleri: Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine...

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine...

2 saat önce

IHAAW095929-ASA/30-01-2019- Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine..., System.String[]
IHAAW095929-ASA/30-01-2019

- Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin duruşma için İstanbul Adliyesine geldi. Duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyor. 30.01.2019 09: 59: 29 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

İstanbul, Arda Turan, Berkay Şahin, 3. Sayfa
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