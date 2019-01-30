Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın Görülmesine...
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IHAAW095929-ASA/30-01-2019- Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.
IHAAW095929-ASA/30-01-2019
- Futbolcu Arda Turan
ile şarkıcı Berkay
arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin
ve eşi Özlem Ada Şahin
duruşma için İstanbul
Adliyesine geldi. Duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyor. 30.01.2019 09: 59: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:05 Kaynak: İHA
Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi
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