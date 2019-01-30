Son Dakika Haberleri: Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın İlk...

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın İlk...

39 dakika önce

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Arda Turan, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, ifade verdi. Mahkeme heyeti davayı 19 Haziran tarihine erteledi. Arda Turan ve Berkay, duruşma salonundan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Özlem Ada Şahin, Berkay Şahin, Arda Turan, 3. Sayfa
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