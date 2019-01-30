Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Arasında Yaşanan Kavgaya İlişkin Açılan Davanın İlk...
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Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.
Futbolcu Arda Turan
ile şarkıcı Berkay
arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada Arda Turan, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin
, ifade verdi. Mahkeme heyeti davayı 19 Haziran tarihine erteledi. Arda Turan ve Berkay, duruşma salonundan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:10 Kaynak: İHA
Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi
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