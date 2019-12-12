Futbolcu Cihan Çayan Duman'dan Şanlıurfalı çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futbolcu Cihan Çayan Duman'dan Şanlıurfalı çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika

Futbolcu Cihan Çayan Duman'dan Şanlıurfalı çocuklara kıyafet yardımı

6 saat önce

Gurbetçi futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medya aracılığıyla başlattığı kampanya kapsamında Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulundu.

Futbolcu Cihan Çayan Duman'dan Şanlıurfalı çocuklara kıyafet yardımı, System.String[]

Gurbetçi futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medya aracılığıyla başlattığı kampanya kapsamında Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulundu.

Almanya'da başladığı futbol hayatı kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde top koşturan, sezon başında transfer olduğu Türkiye'deki bir takımla yaşadığı sorun nedeniyle sözleşmesini fesheden ve şu anda boşta olan 24 yaşındaki Duman, futbol hayatının yanı sıra sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk kampanyaları düzenliyor.

Kampanya kapsamında topladığı paralarla ihtiyaç sahibi çocuklar için mont, ayakkabı, oyuncak alan Duman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi kentlere giderek yardımları kendi elleriyle dağıtıyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de bir mahalledeki çocuklarla bir araya gelen Duman, yardımları teslim etti.

Cihan Çayan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol hayatı dışında her yıl yardım çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Yardım çalışmaları kapsamında ikinci kez Ceylanpınar'daki çocukların yüzünü güldürdüğünü belirten Duman, "Bu yıl da farklı bir proje yaptık. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot yardımında bulunuyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek ve bütün iyi insanları bir araya toplamak. Toplum olarak iyiliğe inanıyoruz ve bir gün bu dünyayı iyilik, saygı ve sevgi kurtaracaktır." dedi.

Duman, Ceylanpınar'da 400 çocuğa kıyafet yardımında bulunduklarını, bunun yanı sıra 100 aileye de erzak dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor Hastanede tavandan düşen şahıs şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
17:45 Antalya valisi karaloğlu: halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı - Son Dakika
17:45 Hastanede tavandan düşen kişi kamerada - Son Dakika
17:43 Beypazarı'nda 18 hafız icazet aldı - Son Dakika
17:41 Darıca'ya yeni nesil 2 park inşa ediliyor - Son Dakika
17:40 Öğrencilere bilinçli tüketici semineri verildi - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolcu Cihan Çayan Duman'dan Şanlıurfalı çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]