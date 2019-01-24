Son Dakika Haberleri: Futbolcu Emiliano Sala'nın Hayatından Umut Kesildi

Futbolcu Emiliano Sala'nın Hayatından Umut Kesildi

1 saat önce

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmalarına son verilirken, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi.

Futbolcu Emiliano Sala'nın Hayatından Umut Kesildi, System.String[]
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmalarına son verilirken, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi.

Guernsey polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği kaydedildi.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Elimizdeki bütün verileri inceledikten sonra zor kararı vererek arama faaliyetini bitirdik. Bu aşamada hayatta kalma ihtimalleri son derece düşük." ifadeleri kullanıldı.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçağın pazartesi günü Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti.

Uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, cumartesi günü Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:02 Kaynak: AA

Guernsey, Emiliano Sala, Güncel
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