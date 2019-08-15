Son Dakika Haberleri: Futbolcu Emiliano Sala'nın uçağı düşmeden önce karbon monoksitten zehirlendiği anlaşıldı
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Futbolcu Emiliano Sala'nın uçağı düşmeden önce karbon monoksitten zehirlendiği anlaşıldı

1 saat önce

Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili açılan soruşturmada fubolcunun uçağı denize düşmeden önce yüksek dozda karbon monoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Futbolcu Emiliano Sala'nın uçağı düşmeden önce karbon monoksitten zehirlendiği anlaşıldı, System.String[]
Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili açılan soruşturmada fubolcunun uçağı denize düşmeden önce yüksek dozda karbon monoksit gazına maruz kaldığı ortaya çıktı.

İngiliz Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB) tarafından yapılan açıklamada pilotun da aynı şekilde karbon monoksit gazından etkilenmiş olabileceğini duyurdu. AAIB'nin kazayla ilgili özel bülteninde teksikoloji testlerinin ünlü golcünün kanında yüzde 58 düzeyinde karbon monoksit ve hemoglobin karşımı bulunduğu bildirildi.
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Emiliano Sala, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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