Futbolcu Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazı Manş Denizi'nde Bulundu

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Yetiştirdiği Fransız Kazlarını Ne Teklif Edilirse Edilsin Satmıyor

Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak